Российские военные применили аналог «Бабы-яги» в зоне СВО

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) тяжелые квадрокоптеры для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Операторы БПЛА группировки войск "Восток" используют тяжелые промышленные коптеры (типа "Баба-яга"), оснащенные под армейские нужды, для нанесения противнику максимального урона на южнодонецком направлении СВО», — говорится в сообщении.



Аппараты несут осколочные снаряды, дальность которых при использовании по назначению не превышает 4 километра. Дрон способен сбросить боеприпасы в тылу противника. Аналог гексакоптеров «Баба-яга», которые используют ВСУ, несет две мины калибра 82 миллиметра.

Большая грузоподъемность также позволяет использовать промышленные дроны для доставки на позиции боеприпасов, медикаментов, воды и продуктов. Длительность полета аппарата с грузоподъемностью 9 килограммов составляет 30 минут, а дальность — 50 километров.

В мае генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что российские бойцы при помощи тепловизоров стали эффективнее уничтожать украинские дроны «Баба-яга» в ночное время.