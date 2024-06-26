Путин заявил о важности защиты флота от ракетных атак

Президент России Владимир Путин заявил, что российский флот необходимо защитить от дальнобойных ракетных атак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам кораблестроения. По словам Путина, на дальних подступах к военно-морским базам России необходимо нарастить средства защиты от дальнобойных атак.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — заявил он.



Ранее Путин заявил, что российский флот получит более 40 судов.