Военная промышленность Соединенных Штатов на фоне большого количества конфликтов не в состоянии покрыть нужды армии США в оружии и средствах ПВО. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Президент США Джо Байден объявил о приостановке поставок всех ракет Patriot и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, заказанных странами-союзниками, и отправке их на Украину. Заказы Германии, Нидерландов, Дании и Японии были отложены на неопределенный срок, отметили эксперты портала.

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Аналитики предположили, что эта мера свидетельствует о том, что у американцев заканчиваются запасы ракет Patriot и они направили все свои резервные ЗРК на фронт.

Кроме того, по их мнению, это подтверждает сведения о том, что ракетные удары ВС РФ действительно наносят колоссальный ущерб инфраструктуре Украины, ее военно-промышленному комплексу.

Третий аспект проблемы заключается в том, что бесконечные запросы Киева привели к истощению потенциала ПВО НАТО, критическому сокращению запасов ракет для ЗРК различных типов.

По мнению специалистов, США потребуется не менее 10 лет, чтобы восстановить все свои запасы. Следовательно, добавили они, американские военные не смогут вести крупномасштабные боевые действия в течение 10 лет, так как без прикрытия ЗРК будут нести неприемлемые потери.

Кроме того, обслуживание, применение ЗРК Patriot требует большого количества грамотных, хорошо обученных солдат и офицеров. Их обучение занимает до двух лет и более.

Эксперты заметили, что в Европе наблюдается аналогичная ситуация с ПВО. Европейские государства располагают лишь 5% мощностей в области противовоздушной обороны, необходимых для защиты восточного фланга НАТО.