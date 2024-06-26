Российский флот получит более 40 судов

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения заявил, что флот страны получит новые суда. Его слова приводит РИА Новости.

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«В 2022 году отечественные судостроители передали минобороны 24 новых кораблей, в 2023 году — 33, в 2024-м планируется передать более 40», — сообщил он.



Ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту (ВМФ) России передадут стратегический ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Это произойдет в декабре. В мае генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал о принятии ракеты «Булава» на вооружение.