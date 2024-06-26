Ирландский журналист заявил о расстрелах в ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в рядах ВСУ практикуют расстрелы. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Боуза, солдаты ВСУ, которые желают сдаться или отступить, могут подвергнуться физическим наказаниям или даже расстрелам. Помимо этого он также назвал киевский режим «диктаторским», после чего обвинил власти Украины в похищении мужчин для насильной отправки в зону боевых действий.

«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — заявил он.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что офицеры ВСУ подвергаются наказанию за оспаривание приказов.