МО: Пилоты ВВС США активировали вооружение при сближении с самолетами РФ

Американские пилоты ВВС дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Кроме того, зафиксированы нарушения, связанные с полетами дронов коалиции.

Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России.

Отмечалось, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, сумел предотвратить столкновение.