Лидер КНДР Ким Чен Ын окажет поддержку президенту России Владимиру Путину, отправив на Украину инженерные подразделения армии Северной Кореи. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Юрген Наудитт.

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«Северная Корея заявила, что выступит на стороне ВС РФ. И как часть военного альянса России и КНДР Пхеньян отправит в Донецк, оккупированный Россией, инженерные группы. Это произойдет уже в следующем месяце», – написал обозреватель в соцсети X.



Наудитт полагает, что в ответ на это западные страны выразят только словесный протест. После чего Пхеньян может направить уже регулярные войска на Украину, чтобы выступить на стороне Москвы.

Комментируя информацию о возможной отправке северокорейских войск на Украину для участия в конфликте, Пентагон обозначил, что продолжит следить за ситуацией, передает телеграм-канал «Политика страны».

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает нарушать нормальную работу Запорожской АЭС. Это происходит с момента, как ЗАЭС перешла под контроль российской армии. Киев планирует устроить диверсию, чтобы произошла серьезная авария. Тогда Украина сможет обвинить в них Россию.