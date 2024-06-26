В Германии раскрыли, когда КНДР отправит военных на Украину
Лидер КНДР Ким Чен Ын окажет поддержку президенту России Владимиру Путину, отправив на Украину инженерные подразделения армии Северной Кореи. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Юрген Наудитт.
«Северная Корея заявила, что выступит на стороне ВС РФ. И как часть военного альянса России и КНДР Пхеньян отправит в Донецк, оккупированный Россией, инженерные группы. Это произойдет уже в следующем месяце», – написал обозреватель в соцсети X.
Наудитт полагает, что в ответ на это западные страны выразят только словесный протест. После чего Пхеньян может направить уже регулярные войска на Украину, чтобы выступить на стороне Москвы.
Комментируя информацию о возможной отправке северокорейских войск на Украину для участия в конфликте, Пентагон обозначил, что продолжит следить за ситуацией, передает телеграм-канал «Политика страны».
Ранее мы сообщали, что Украина продолжает нарушать нормальную работу Запорожской АЭС. Это происходит с момента, как ЗАЭС перешла под контроль российской армии. Киев планирует устроить диверсию, чтобы произошла серьезная авария. Тогда Украина сможет обвинить в них Россию.