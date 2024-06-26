Хуситы впервые применили собственную гиперзвуковую ракету

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Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка впервые применила гиперзвуковую ракету собственного производства. Об этом Сариа написал в социальной сети X.

По его словам, целью ракеты стало израильское судно MSC Sarah V, находящееся в водах Аравийского моря. Сариа также добавил, что позднее будет опубликована видеозапись запуска ракеты.

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC Sarah V в Аравийском море», — написал он.



Отметим, что 25 июня хуситы уже сообщали об атаке на судно MSC Sarah V с помощью новой ракеты собственного производства. Тогда речь шла о баллистической ракете.