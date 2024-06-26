Эксперт заявил, что Россия предоставила КНДР «ядерный зонтик»

Доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп заявил, что Россия предоставила Северной Корее «ядерный зонтик». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, это вытекает из договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписал президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян.

«Если были ожидания, что в военной сфере отношения всеобъемлющего стратегического партнерства не дойдут до уровня положений об "автоматическом" оказании военной помощи, то теперь, сравнивая с договором 1961 года, можно сказать, что в (новый договор — прим. ред.) заложена российско-северокорейская версия концепции расширенного сдерживания на основе ядерного зонтика», — заявил он.



Ким Дон Ёп также добавил, что в договоре между СССР и КНДР от 1961 года было условие, которое обязывало одну из сторон оказывать «немедленную военную или иную помощь всеми имеющимися средствами» в том случае, если вторая сторона подвергнется нападению. При этом в новом договоре между Россией и КНДР также есть подобная статья.

При этом эксперт считает, что заявления властей КНДР об отношении к Южной Корея как об «отдельном враждебном государстве» являются стратегическим решением Пхеньяна.

«В итоге по линии межкорейских отношений теперь сложно будет чего-либо ожидать. Вопрос только в том, что останется от отношений Южной Кореи с Россией», — добавил Ким Дон Ёп.



Ранее Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем партнерстве.