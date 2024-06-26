В США рассказали об эффективности российских «Ланцетов»

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Американский журнал Forbes рассказал об эффективности боевых беспилотников (БПЛА) «Ланцет», которые стоят на вооружении России и применяются в зоне СВО.

По информации автора издания, число ударов «Ланцетами» в мае могло превысить аналогичный показатель за прошлые месяца в два раза — более 300 атак. Источник отмечает, что такой рост числа атак «вызывает тревогу», так как «Ланцеты» стали одним из самых эффективных средств на вооружении российских сил.

«Дрон-камикадзе “Ланцет” стал одним из наиболее эффективных видов оружия России в этом конфликте. По сути, это большой FPV-дрон (беспилотник, управляемый в режиме “от первого лица” — прим. ред.) дальнего действия, способный наносить удары с расстояния более 30 миль. “Ланцет” неоднократно выделялся как особая угроза для украинской артиллерии, ПВО и других средств», — сообщает источник.



Впрочем, автор материала считает, что эффективность российских БПЛА могла быть переоценена. Как утверждается в статье, из всех выпущенных за последний месяц «Ланцетов» только 12% смогли уничтожить цель. При этом из-за особенностей конструкции российского БПЛА, место взрыва быстро покрывается густым дымом, который затрудняет подтверждение успешного попадания — поэтому реальная эффективность «Ланцета», как утверждает Forbes, может быть даже ниже.

Кроме того, издание также ставит под сомнение эффективность автоматической системы наведения БПЛА. По словам автора статьи, на некоторых видео атак «Ланцета» можно заметить, что БПЛА фиксируется не на самой технике, а на ее тени.

Ранее Украина представила аналог российского дрона «Ланцет».