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Бывший премьер-министр России описал траты участников СВО на обмундирование

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин описал траты участников специальной военной операции на Украине (СВО) на обмундирование. По его словам, на эти цели забирается половина зарплат военнослужащих. С таким заявлением глава ассоциации юристов России и председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» выступил на Петербургском юридическом форуме, пишет «Фонтанка».

Степашин оценил траты участников СВО на обмундирование
© globallookpress.com

«Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет. (...) Это вот маленький, казалось бы, вопрос, но он касается правовой защиты, национальных интересов наших защитников. Не бла-бла, а людей — живых, настоящих и рискующих своей жизнью», — заявил Степашин, адресовав свое обращение депутату Госдумы Ирине Яровой.

Зампредседателя Госдумы в ответ предложила сравнить текущее положение дел в Минобороны с 1990-ми годами, и увидеть положительные сдвиги, которые произошли благодаря президенту России Владимиру Путину.

Ранее замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат. Он сравнил российскую армию с «партизанским отрядом», который одевает себя за свои деньги или за счет родственников.

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