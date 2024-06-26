Степашин оценил траты участников СВО на обмундирование

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин описал траты участников специальной военной операции на Украине (СВО) на обмундирование. По его словам, на эти цели забирается половина зарплат военнослужащих. С таким заявлением глава ассоциации юристов России и председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» выступил на Петербургском юридическом форуме, пишет «Фонтанка».

«Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет. (...) Это вот маленький, казалось бы, вопрос, но он касается правовой защиты, национальных интересов наших защитников. Не бла-бла, а людей — живых, настоящих и рискующих своей жизнью», — заявил Степашин, адресовав свое обращение депутату Госдумы Ирине Яровой.



Зампредседателя Госдумы в ответ предложила сравнить текущее положение дел в Минобороны с 1990-ми годами, и увидеть положительные сдвиги, которые произошли благодаря президенту России Владимиру Путину.

Ранее замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат. Он сравнил российскую армию с «партизанским отрядом», который одевает себя за свои деньги или за счет родственников.