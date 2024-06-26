Следствие располагает данными о более чем 3 тыс. наемниках, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщил замглавы СК РФ Александр Федоров. Деловая газета «Взгляд»

«Установлены факты вербовки и участия свыше 3 тысяч наемников из более чем 70 государств», - сказал он на сессии «Правовая защита национальных интересов РФ в условиях трансформации миропорядка» в рамках Петербургского международного юридического форума. ТАСС

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии. Газета.Ru