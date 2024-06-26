СМИ: отставка командующего ОС ВСУ может ослабить позиции Сырского

Перестановки в окружении Александра Сырского, которые провел Владимир Зеленский, могут ослабить позиции главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на аналитиков. Российская газета

Зеленский ранее уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначил на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России за преступления в Донбассе. Lenta.ru

«Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят», — отмечает издание. В материале также указывается, что решение об отставке Содоля может обернуться негативными последствиями и для самого Зеленского, в феврале уволившего пользовавшегося популярностью среди военных Валерия Залужного. RT на русском