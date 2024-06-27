На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начинается конфликт между двумя поколениями командиров. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Луценко рассказал о противоречиях между служившими до 2014 года офицерами ВСУ и пришедшими позднее. По его словам, старые командиры не были отстранены от руководства украинской армией и взяли реванш.

«Под лозунг "Верю в ВСУ" эти кадры продолжили это ВСУ и уничтожать», — заявил экс-депутат. Он добавил, что предыдущее поколение командиров в значительной степени определяет правила и порядки в украинских войсках.

Ранее офицеры ВСУ пожаловались изданию The Washington Post на наказания за сомнения в адекватности приказов. Командиры рот и батальонов подвергаются наказаниям или отстраняются от должностей за несогласие с приказом удерживать позиции.