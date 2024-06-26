Украинских офицеров наказывают за оспаривание приказов

Офицеры ВСУ подвергаются наказанию за оспаривание приказов. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как сообщает источник, офицеры ВСУ, которые высказали сомнения в целесообразности приказов, подвергаются наказаниям вплоть до отстранения от должностей. В частности, это касается тех, кто оспаривает приказы об удержании позиций. При этом газета отмечает, что такие наказания подрывают среди военных мораль и доверие к руководству.

«Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать... Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров, что повысило бы безопасность моей позиции», — рассказал Washington Post анонимный военный.



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