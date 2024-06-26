США ведут переговоры с Индией о совместном производстве Stryker и Javelin

Американский Госдепартамент подтвердил, что Соединенные Штаты и Индия ведут переговоры о совместном производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin и колесных бронетранспортеров Stryker. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Я скажу, что Индия выразила заинтересованность в совместном производстве Stryker. И я думаю, что мы все еще находимся на относительно ранних стадиях. Армия США планирует продемонстрировать возможности Stryker индийской армии в качестве ранней возможности. У нас были некоторые переговоры о совместном производстве Javelin и Stryker. И опять же, мы находимся на относительно ранних стадиях [обсуждения этого вопроса]. В целом мы изучаем ряд возможностей как для совместного производства, так и для взаимодействия в технологических областях, где мы могли бы сотрудничать по развитию в целом, в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал дипломат на брифинге для журналистов.

