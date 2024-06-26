WP: отставка командующего ОС ВСУ может ослабить позиции Сырского

WP: отставка командующего ОС ВСУ Содоля может ослабить позиции Сырского
Отставка командующего Объединёнными силами (ОС) Вооружённых сил Украины Юрия Содоля, которую утвердил Владимир Зеленский, способна негативно сказаться на позициях главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского.
Такую информацию со ссылкой на аналитиков приводит американская ежедневная газета The Washington Post.
«Быстрое отстранение Содоля может ослабить Сырского, которого рядовые солдаты и так не любят», — отмечает издание.
В материале также указывается, что решение об отставке Содоля может обернуться негативными последствиями и для самого Зеленского, в феврале уволившего пользовавшегося популярностью среди военных Валерия Залужного.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил замену командующего ОС ВСУ Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.