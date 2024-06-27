В партию поставок Киеву по чешской инициативе вошли снаряды 155 мм

Десятки тысяч снарядов калибра 155 мм вошли в первую партию поставок Киеву по "чешской инициативе", средства выделила ФРГ. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

© EPA/TACC

"Первые боеприпасы в рамках чешской инициативы благополучно доставлены на Украину. Это десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, поставку которых профинансировала Германия", - отметила министр, слава которой приводятся в заявлении на сайте ведомства.



В свою очередь премьер республики Петр Фиала отметил, что "правительство единогласно одобрило участие Праги в инициативе на сумму 865 775 000 крон" (около $37 млн). Выделенные средства направятся на закупку вооружений у чешской оружейной компании STV. Глава кабмина не уточнил точные объемы и даты поставок "в целях безопасности".

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Как ранее заявлял Фиала, Киев в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы.

В апреле Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. В настоящее время в инициативе участвует 18 стран.