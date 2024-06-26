Финляндия подготовила тысячи украинских военных

Финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских военнослужащих на территории Финляндии. Об этом 26 июня заявил министр обороны страны Антти Хаккянен агентству STT.

По словам главы ведомства, это были небольшие обучающие курсы по эксплуатации военного оборудования, которое было передано Киеву.

Он добавил, что 50 инструкторов участвовали в миссии ЕС по подготовке ВСУ (EUMAM), а 20 инструкторов — в операции Interflex под руководством британских специалистов.

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Александр Стубб провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы политики безопасности и обороны, ситуацию на Украине и предстоящий саммит Североатлантического блока, который пройдет в Вашингтоне в июле.

Также в ходе своего визита генсек альянса встретился с премьер-министром Петтери Орпо, главой МИД Элиной Валтонен, министром обороны Антти Хаккяненом и командующим силами обороны Янне Яаколой.