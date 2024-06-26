Атака американскими ракетами ATACMS по Севастополю может привести к реализации нескольких сценариев возмездия – один из которых превращение в «ад» ситуации на поле боя. Об этом пишет «Царьград».

23 июня Украина нанесла удар американскими ATACMS по Севастополю. По городу ударили пять ракет с кассетными боевыми частями. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

После атаки ВСУ на пляж в Севастополе были подорваны ракетные склады и несколько установок, из которых велся огонь. Уже 24 июня «Искандеры», «Ониксы» и «Калибры» нанесли удар по военным объектам Одессы и Николаева, отмечается в статье.

В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

По данным координатора подполья Сергея Лебедева, рядом с уничтоженным ракетным складом дислоцировались иностранные специалисты, которые занимались обслуживанием западных ракетных систем - погибли около 10 человек.

Еще один удар по Одессе и Николаеву был нанесен в ночь на 26 июня. Предполагается, что жертвами вновь стали иностранные военнослужащие.

«Был и удар по Сумщине, после которого заметили десятки скорых и машины сопровождения Службы безопасности Украины», - говорится в статье.



При этом украинские солдаты, мнение которых приводит издание, отмечают, что сразу несколько направлений в Донбассе превратились в «настоящий ад». Российские войска, в том числе авиация, активно действуют в районе Часова Яра, ВСУ также отступают на Кураховском направлении, сложная ситуация для украинских военнослужащих сложилась на Краматорском направлении.

Один из сценариев удара возмездия, который приводит издание, гласит, что Вооруженным силам Украины «должно быть очень страшно». А второй озвучил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

В прямом эфире тележурналиста Владимира Соловьева он отметил, что украинские военнослужащие специально «бьют по городам для того, чтобы выявить систему ПВО», а затем нанести удар именно по ней. И такая система была применена в Севастополе.

«К сожалению, ущерб наносится. Это тоже правда. Понятно, происходит это с перегрузкой системы. Они (системы ПВО. - Ред.) четыре ракеты свалили, а пятую элементарно не успели. Просто канал не взял», - пояснил он.



По мнению Гурулева, реакция на такие действия «должна быть адекватной» и заключаться не в том, чтобы «долбить Одессу, Николаев, Киев», а планомерно и последовательно «громить противника».