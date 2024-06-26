Израильский БПЛА нанес удар по линии электропередачи в Ливане

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал высоковольтную линию электропередачи, обеспечивающую снабжение электричеством населенных пунктов в районе бассейна реки Литани на юге Ливана.

Как передало агентство Al Wataniya, удар был нанесен в окрестностях города Эт-Тейби, в результате объект энергетической инфраструктуры выведен из строя. На место происшествия направилась ремонтная бригада. О масштабе нанесенного ущерба, повреждении опор и кабеля сведений не приводится.

По информации агентства, израильская артиллерия открыла в первой половине дня интенсивный огонь по ливанской территории после атак бойцов шиитской милиции "Хезболлах" на военные позиции в пограничных районах.

Как передало агентство Al Wataniya, израильские войска применили фосфорные боеприпасы при нанесении ударов по ливанским селениям в долине Вади Хамуль. В результате в ряде мест загорелись оливковые рощи и лесопосадки.

Под обстрел попали населенные пункты Бинт-Джбейль, Конин, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебель, Эд-Духейра, Эль-Хиям и Эль-Эдейса, куда направились кареты скорой помощи.

Согласно данным МВД Ливана, с начала военной эскалации в октябре 2023 года 96 мирных жителей на юге страны стали жертвами ударов израильских ВВС и артиллерии, потери "Хезболлах" составили 360 бойцов. В результате бомбардировок было разрушено свыше 1 тыс. домов и причинен ущерб еще 8 тыс. зданиям. Число перемещенных лиц достигло 85 тыс. Экономический урон южным регионам страны оценивается в $3 млрд.