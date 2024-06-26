Литва вышла на уровень финансирования обороны в размере 3% ВВП

Литва впервые вышла на уровень финансирования оборонных расходов в размере 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом после заседания кабинета министров заявил журналистам глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

"На сегодня показатель [ассигнований на оборону] составляет 3,03% ВВП", - сказал он.



Выход на такой уровень стал возможным после решения кабинета о дополнительном выделении в 2024 году системе Минобороны €136 млн.

"Мы стали членами "клуба 3%", то есть шестой страной НАТО, в таких объемах финансирующей оборонные нужды", - утверждал Касчюнас.



Согласно схеме распределения дополнительного финансирования, €51 млн будет направлен на авансовые выплаты по закупкам систем ПВО средней дальности, €45 млн - систем ПВО ближнего радиуса действия, €40 млн - на завершение проекта оснащения армии новыми боевыми машинами пехоты.