В Севастополе не исключили повторение атак со стороны ВСУ

Власти Севастополя не исключили возможное повторение попыток киевского режима атаковать город, принимаются меры для минимизации последствий. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в ходе заседания правительства.

"Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда ракеты ATACMS провели атаку по гражданской инфраструктуре. Все, что необходимо для преодоления последствий, делается. С учетом риторики киевского режима мы видим, что не исключено повторение атак. Наша задача сделать все, чтобы минимизировать последствия", - сказал он.

