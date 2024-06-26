Корабль "Адмирал Левченко" провел учения по ПВО

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Левченко" отработал мероприятия по защите от средств воздушного нападения противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко" провел учение по противовоздушной обороне в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что в рамках учений моряки-противолодочники отработали мероприятия по защите корабля от средств воздушного нападения условного противника. Корабельные боевые расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" выполнили боевые упражнения по поражению воздушных целей - парашютных мишеней.

На флоте также проинформировали, что до возвращения в главную базу экипаж БПК "Адмирал Левченко" отработает ряд элементов противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде и проведет тренировки по противолодочной обороне и маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.