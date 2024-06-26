В Госдуме призвали не церемониться с дронами США в Черном море

Разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности для юга России, поэтому с ними не нужно особо церемониться. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

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«Присутствие американских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют сканирование поверхности и установление целей, а также обеспечивают навигационную поддержку для ударов по объектам на территории Крыма, представляет угрозу безопасности юга России», – отметил парламентарий.



По его словам, поэтому с ними необходимо действовать решительно без лишних уступок. Строго соблюдая международное право, которое полностью исполняется Россией, важно в первую очередь защищать национальные интересы, пишет РИА Новости.

23 июня беспилотный американский самолет находился в воздушном пространстве над Черным морем во время атаки ВСУ на Севастополь.

Ранее сообщалось, Военный эксперт Константин Сивков предположил, как Россия может ответить на террористический удар ВСУ по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS. Отношение к атаке имеет не только Украина, но и США.