Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три пусковые установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину. Об этом в среду, 26 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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Отмечается, что российские военные поразили иностранных специалистов, которые занимались установкой HIMARS.

— Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение, — говорится в Telegram-канале министерства.



23 июня ВС РФ осуществили координированную атаку на объект подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины.

Министерство обороны России в субботу, 22 июня, сообщило, что ВСУ впервые за все время спецоперации потеряли канадскую боевую бронированную машину Senator. Также Киев потерял до 90 военнослужащих, танк, четыре пикапа.

Восточная группировка ВС РФ за неделю заняла более выгодные рубежи и освободила село Загорное в Запорожской области. В ходе боев были уничтожены механизированная техника и мореходные бригады, а также бригады теробороны.