В ДРК повстанцы убили двух военнослужащих ЮАР

Два военнослужащих ЮАР убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) при взрыве снаряда, выпущенного с позиций повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23). Об этом сообщило Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР.

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"В результате минометного обстрела базы сил ЮАР погибли два человека и еще двадцать пострадали, - говорится в армейском коммюнике. - Четыре человека госпитализированы с тяжелыми ранениями".



Повстанцы атаковали в районе городе Саке базу контингента ЮАР в составе сил стран Сообщества развития Юга Африки (САДК). С начала 2024 года в этом районе ДРК идут тяжелые бои - отряды группировки М23 стараются прорваться к административному центру провинции Северное Киву городу Гома.

Нынешние потери контингента ЮАР на востоке ДРК не первые. Ранее сообщалось о четырех погибших в трех различных боевых столкновениях с повстанцами.

В конце 2023 года власти ДРК достигли соглашения с САДК о развертывании сил сообщества на востоке страны для противодействия повстанцам из группировки М23. Силы САДК имеют мандат на прямое участие в боевых действиях. Президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился направить на восток ДРК 2,9 тыс. военнослужащих. Сейчас в ДРК в составе сил САДК находятся также контингенты Танзании и Малави.

Группировка М23 была образована дезертирами в 2012 году. Отряды М23 начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву и закрепиться на новых позициях. Сейчас отряды М23 пытаются наступать на город Гома. Правительство ДРК обвиняет соседнюю Руанду в поддержке повстанцев.