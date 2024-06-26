Финляндия закрыла дело о нарушении границ самолетами России

Финляндия закрыла дело о якобы нарушении границ самолетами России 10 июня, не найдя доказательств. Об этом говорится в заявлении на сайте Пограничной службы страны.

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«Прокурор решил прекратить расследование дела на основании предложения пограничной службы, поскольку из итогов предварительного расследования следует, что обвинения по делу не могут быть предъявлены из-за отсутствия доказательств», — отметили в ведомстве.



10 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива у города Ловииса. Самолет якобы пробыл в воздушном пространстве соседней страны около двух минут, пройдя в самой глубокой точке на 2,5 километра внутрь границы.