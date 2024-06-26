В зоне СВО стали применять Царь-дрон

В Телеграм-канале "Оборонка" опубликовали серию видео с применением дрона-камикадзе со сверхмощным зарядом.

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Его прозвали "царским дроном". Известно, что беспилотник оснащен двумя килограммами пластида. На кадрах видно, как он легко разносит двухэтажные дома, где засели бойцы ВСУ.

Напомним, в зоне СВО также применяют ударно-транспортный дрон "Перун". Это аналог украинской "Бабой Яги". Беспилотник настолько мощный, что помимо боеприпасов и грузов даже способен десантировать бойцов.