Ситуация в районе Торецка, находящегося на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной для украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, он информировал об "обостренной ситуации" на покровском направлении, которое с мая регулярно фигурирует в сводках украинского Генштаба как сложное или напряженное. В конце мая в Генштабе признали, что российские силы имели там "определенные успехи".

Ранее сообщалось, что власти Украины проводят принудительную эвакуацию из Торецка, из города уже вывезены не менее 500 человек из 6 тыс. Минобороны РФ в последние дни неоднократно информировало об успешных действиях российских сил против ВСУ в районе Торецка.

Торецк находится к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска (украинское название - Бахмут).