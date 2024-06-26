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Соратник Кадырова назвал сроки завершения СВО

Специальная военная операция закончится победой России в 2024 году. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

«Я больше чем уверен, что в этом году СВО мы завершим», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, окончание конфликта на Украине не говорит о том, что России впоследствии дадут «жить спокойной жизнью». Враги будут пытаться развалить и раскачать ситуацию в стране, уверен соратник Кадырова.

Путин прокомментировал окончание СВО

В июне президент России Владимир Путин заявил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Путин добавил, что говорил президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием.

До этого Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Глава Чечни также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.

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