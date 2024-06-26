В составе ВСУ появился новый род войск

Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на его сайте. Lenta.ru

Отмечается, что это подразделение будет работать с беспилотными и роботизированными воздушными, морскими и наземными системами. «Кабинету министров Украины внести в срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующие предложения по созданию в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск», - говорится в тесте документа. ТАСС

Силы беспилотных систем сформировали как отдельный род войск в украинской армии в феврале этого года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ назначили полковника Вадима Сухаревского. Газета.Ru