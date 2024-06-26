Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машины в российском регионе
В Белгородской области две машины подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в Шебекинском городском округе беспилотник ударил по припаркованному служебному автомобилю на участке автодороги Архангельское — Зиборовка. В результате машина полностью сгорела.
«Еще один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. У машины повреждены задняя дверь, стекла и фары», — написал Гладков.