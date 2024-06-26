Южная Корея подняла истребители из-за китайского дрона

Республика Корея подняла истребители после того, как китайский разведывательный дрон WZ-7 вошел в так называемую опознавательную зону ПВО Республики Корея (KADIZ). об этом сообщила корейская газета Times со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов.

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Комитет начальников штабов ВС Республики Корея информировал, что 25 июня китайский беспилотник вошел в опознавательную зону ПВО Республики Корея в пространстве к юго-западу от скалы Иодо, где она пересекается с аналогичными зонами Японии и Китая, и провел там около 50 минут. "Наша армия обнаружила китайский разведывательный беспилотник еще до того, как он вошел в KADIZ. ВВС задействовали истребители и приняли необходимые меры", - добавили в комитете.

Газета со ссылкой на источники среди военных приводит предположение, что это был БПЛА WZ-7 и что его использовали для проведения разведки якобы в преддверии трехсторонних учений Республики Корея, США и Японии Freedom Edge. Эти три страны впервые проведут учения сразу в нескольких пространствах. Южнокорейские военные полагают, что дрон якобы был использован для добычи сведений об американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт".

Телеканал SBS добавляет, что южнокорейские военные оповестили китайских коллег по горячей линии и подняли авиацию.

Как отмечали в Москве, опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. Республика Корея требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве и обычно поднимает авиацию, даже если не нарушено ее воздушное пространство.