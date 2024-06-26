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Адмирал отказал российскому авианосцу в ударном оружии

Российскому авианосцу не нужно ударное оружие на борту. В нем перспективному кораблю отказал вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Пепеляев. Об этом сообщает РИА Новости.

Адмирал заявил о ненужности ударного оружия российскому авианосцу
© ТАСС

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», — заявил эксперт, добавив, что кораблю необходимы оборонные системы, в частности, зенитные комплексы, предназначенные для противодействия беспилотникам.

Ранее Пепеляев сообщил агентству, что корабельная артиллерия до сих пор остается актуальной, в частности, в настоящее время она необходима для противодействия морским дронам, заявил вице-адмирал в отставке. Он добавил, что в настоящее время на боевых кораблях имеются артиллерийско-пулеметные установки, способные уничтожать безэкипажные катера.

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