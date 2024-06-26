Cнайпер сбил украинский дрон-камикадзе из винтовки

Российский снайпер сбил украинский дрон-камикадзе из винтовки
Снайперская пара из арктического соединения группировки войск «Днепр» уничтожила ударный украинский FPV-дрон на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
В Минобороны отметили, что в силу особенностей рельефа и оперативной обстановки на побережье Днепра, одной из актуальных задач для снайперов стало противодействие FPV-дронам.
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Арктические снайперы, как правило, работают ночью, используя антитепловизионные накидки, которые защищают их от тепловизоров противника.
На вооружении «арктиков», помимо классических снайперских винтовок СВД и ВСС, есть и современные «Орсис Т-5000» с тепловизионными прицелами.