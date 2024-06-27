ПВО ночью уничтожили беспилотники ВСУ над тремя регионами РФ

Системы противовоздушной обороны РФ ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией России. Об этом в четверг, 27 июня, заявили в министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.



ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении

Уточняется, что четыре БПЛА были сбиты в небе над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской.

Днем ранее сообщалось, что два БПЛА Вооруженных сил Украины попытались атаковать Смоленскую область.

Средства ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью. Кроме того, один БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области.

ВС России ликвидировали 12 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности группировки «Запад». Соответствующее заявление сделал начальник пресс-центра объединения Иван Бигма.