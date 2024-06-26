КНР обвинила США в попытках разжечь "пожар войны"

Соединенные Штаты намерены способствовать возникновению военного конфликта в Тайваньском проливе регулярными поставками вооружений Тайваню. Об этом на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

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"США со злым умыслом из раза в раз поставляют вооружения Тайваню, пытаясь принести пожар войны в Тайваньский пролив", - сказала Чжу Фэнлянь.



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Она подчеркнула, что Китай решительно выступает против этого. По ее словам, правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня использует деньги жителей острова для покупки американских вооружений. Стремление ДПП к независимости "сможет только привнести в Тайваньский регион опасность войны", сказала Чжу Фэнлянь.

Она призвала Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике между КНР и США, прекратить продавать Тайваню вооружения и посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам.

Ранее Госдепартамент сообщил, что США поставят Тайваню 291 беспилотник ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300. Стоимость контрактов составила $360,2 млн. Тайвань также получит пусковые системы, наземные системы управления, транспорт для перевозки вооружений. В рамках договоренностей предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. Портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.