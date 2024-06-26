В США предрекли отправку американских войск на Украину

В случае разрешения размещения американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск в постсоветствую страну. Такое развитие событий предрек миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

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«На шаг ближе к отправке американских солдат, которую следует ожидать во второй срок Байдена», — написал Сакс.



В США назвали условие начала переговоров по Украине

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. По его словам, позиция президента США Джо Байдена и министра обороны страны Ллойда Остин в данном вопросе остается «четкой».

До того Остин отверг план президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине, заявив, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира.