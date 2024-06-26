Снайперы на херсонском направлении уничтожили FPV-дрон

Снайперы арктического соединения группировки войск "Днепр" уничтожили FPV-дрон на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Снайперы арктического соединения группировки войск "Днепр" уничтожают FPV-дроны. <…> В этот раз, обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелов из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям. Арктические снайперы работают, как правило, ночью, укрывшись антитепловизионными накидками - "пончами", которые защищают их от "ночных глаз" дронов", - сказано в сообщении.



В министерстве подчеркнули, что у военнослужащих не прекращаются занятия по боевой подготовке.

"На полигонах снайперы арктической бригады адаптируются к новым климатическим условиям. Оттачивают до автоматизма работу снайперских пар и навыки владения оружием: ведь в теплом климате меняется и баллистика при снайперской стрельбе, и скорость пули, и множество других факторов", - добавили в Минобороны.



На вооружении арктического соединения есть и современные снайперские винтовки "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами, которые позволяют одинаково точно поражать цели как в светлое, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров.