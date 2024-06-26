Индийские снаряды обнаружили на вооружении ВСУ

На вооружении украинских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружены 155-миллиметровые снаряды М107 индийского производства. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

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Отмечается, что индийскую технику не впервые замечают в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официально Дели отрицает поставки оружия Киеву, однако, как подчеркивает канал, снаряды могли попасть в зону СВО через западные страны.

Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО договорились о плане передачи альянсу управления поставками оружия Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом заявил, что эти действия «не делают НАТО участником конфликта», но они укрепляют поддержку Украины альянсом.

Позднее появилась информация о том, что страны НАТО планируют поставлять Украине больше дробовиков, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).