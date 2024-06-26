В Запорожье рассказали о побеге нового командующего ВСУ из Мариуполя

Новый командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал Рогов.



Гнатов был назначен командующим Объединенными силами ВСУ 24 июня.

Ранее сообщалось, что Гнатов в свое время рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил. В России он заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима за обстрел населенных пунктов в ДНР в 2019 году.