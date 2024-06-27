Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога по всей стране была объявлена с 2:46 мск. До этого воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины. Сирены звучали в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины. Также в красной зоне на карте тревог оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.

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Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.