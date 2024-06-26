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Подполье: ВС России ударили в районе Весяного в Николаевской области, где был батальон ВСУ

Российские силы нанесли удар в направлении посёлка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подполье сообщило об ударе по батальону ВСУ в Николаевской области
© РИА Новости

«Около полуночи был нанесён удар в направлении посёлка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские военные нанесли массированные удары по позициям ВСУ

По словам Лебедева, в Николаеве отключён свет.

Ранее группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю.

Также ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

Военные новости
Сергей Лебедев