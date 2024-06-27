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Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
© Lenta.ru

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал Рогов, добавив, что подробности будут позже.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет, но были повреждены линии газо- и электроснабжения. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбило остекление и посекло фасады. Кроме того, в многоквартирном доме было повреждено остекление четырех балконов.

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