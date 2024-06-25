Греческий политик считает, что за терактами в Дагестане стоят США
Спецслужбы США, взращивающие боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и других международных террористов, стоят за терактами в Дагестане. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, экс-министр энергетики, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис.
"Ужасная и бесчеловечная террористическая расправа над невинными, ничего не подозревающими гражданами в Дагестане, разрушение православных храмов и мученическая смерть православного священника вызвали отвращение и негодование в Греции, а также огромную волну поддержки России, особенно со стороны православного греческого народа, - сказал Лафазанис. - Эта волна симпатий к России как боевому бастиону защиты подлинных христианских идеалов перед лицом тоталитарного исламофашизма сегодня распространяется по всему Западу. Давайте не будем забывать, что исламофашизм ИГ взращивался, поддерживался и возглавлялся "глубинным государством" США, под контролем которого он действовал самым жестоким террористическим образом против Сирии с целью ее расчленения, против Ирака и его законного правительства, против Ирана, борющегося с геноцидом Израиля против палестинцев и т. д. и т. п.".
"Нет сомнений в том, что расправа над невинными в Дагестане, которую совершили боевики ИГ и исламистские фанатики, была операцией под руководством американцев, аналогичной тому бесчеловечному аду, который устроили убийцы под контролем американских, британских и украинских спецслужб в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Россия доказала, что западные центры ведут против нее беспрецедентную асимметричную террористическую войну, которую Запад готов расширить и использовать самое аморальное оружие и самые бесчеловечные средства, чтобы посеять страх в России и вызвать внутренние конфликты и дестабилизацию", - считает политик.
"Подобно тому, как Украина проигрывает войну против России, несмотря на ее поддержку со стороны Запада финансами, оружием и удушающими санкциями, так и западные центры, в гораздо большей степени, испытают разгром в новой асимметричной войне террора и разжигания внутренней дестабилизации и конфликтов внутри России, - подчеркнул Лафазанис. - Наоборот, то, что будет дестабилизировано такими средствами и подходами и уже дестабилизируется и распадается, - это Запад, его политическая и экономическая жизнь. И все это происходит с возникновением волн негодования у народов Западной Европы и Северной Америки, которые видят, что в их обществах доминируют обесценивание ценностей, коррупция, отсутствие национальной идентичности и, что еще хуже, галопирующая бедность, обнищание, политическое лицемерие и уже без того гигантское неравенство. Новый многополярный и справедливый мир, который обещают Россия и БРИКС, начал становиться новым символом западных народов и народа Греции".