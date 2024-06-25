Греческий политик считает, что за терактами в Дагестане стоят США

Спецслужбы США, взращивающие боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и других международных террористов, стоят за терактами в Дагестане. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС греческий политик, экс-министр энергетики, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис.

"Ужасная и бесчеловечная террористическая расправа над невинными, ничего не подозревающими гражданами в Дагестане, разрушение православных храмов и мученическая смерть православного священника вызвали отвращение и негодование в Греции, а также огромную волну поддержки России, особенно со стороны православного греческого народа, - сказал Лафазанис. - Эта волна симпатий к России как боевому бастиону защиты подлинных христианских идеалов перед лицом тоталитарного исламофашизма сегодня распространяется по всему Западу. Давайте не будем забывать, что исламофашизм ИГ взращивался, поддерживался и возглавлялся "глубинным государством" США, под контролем которого он действовал самым жестоким террористическим образом против Сирии с целью ее расчленения, против Ирака и его законного правительства, против Ирана, борющегося с геноцидом Израиля против палестинцев и т. д. и т. п.".



"Нет сомнений в том, что расправа над невинными в Дагестане, которую совершили боевики ИГ и исламистские фанатики, была операцией под руководством американцев, аналогичной тому бесчеловечному аду, который устроили убийцы под контролем американских, британских и украинских спецслужб в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Россия доказала, что западные центры ведут против нее беспрецедентную асимметричную террористическую войну, которую Запад готов расширить и использовать самое аморальное оружие и самые бесчеловечные средства, чтобы посеять страх в России и вызвать внутренние конфликты и дестабилизацию", - считает политик.

