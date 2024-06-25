Пентагон: Остин обсудил с Белоусовым конфликт вокруг Украины

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с главой Минобороны России Андреем Белоусовым, рассказал пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе США. Стороны обсудили конфликт на Украине, отметил чиновник.

Остин заметил в ходе беседы, что на фоне противостояния следует сохранить коммуникации между военными США и России.

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Ранее министры обороны (Ллойл Остин и Сергей Шойгу) беседовали 15 марта 2023 года, констатировал Райдер.