Российский летчик предотвратил столкновение с БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

Модульный беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России. Российский летчик своевременно принял меры для предотвращения столкновения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

"Сегодня с 13:45 [мск] до 13:53 [мск] над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper [проамериканской] коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Попов.



Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale коалиции.