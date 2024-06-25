В Россию вернулось 90 военных из плена ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о состоявшемся обмене пленными с Украиной — в результате в Россию вернулись из плена ВСУ 90 военных. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в результате переговоров с украинской стороной было достигнуто соглашение об обмене в формате «90 на 90». При этом украинские военные уже были переданы Киеву.

«25 июня текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.



В Минобороны также добавили, что в переговорах также участвовали Объединенные Арабские Эмираты — страна выступила в роли посредника.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в Минобороны.



Ранее о возможном обмене заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.