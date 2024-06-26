Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны России опубликовало кадры возвращения 90 российских военнослужащих из украинского плена.

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На видео показана перевозка военнослужащих автобусами, обеспечение их едой, водой, теплой одеждой.

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Об обмене военнопленными с Украиной Минобороны РФ сообщило вечером 26 июня. Он прошел по формуле «90 на 90». Освобожденных российские военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрек подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. Омбудсмен напомнила, что ранее опубликовала список, который содержал имена 430 украинских бойцов, которых Москва готова передать Киеву в обмен на своих военнослужащих.